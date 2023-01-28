السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلاب المدارس والجامعات يشاركون رجال الداخلية الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 (فيديو)

جريدة الدستور

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاحتفال المواطنين وطلاب المدارس والجامعات، مع رجال الداخلية بعيد الشرطة الـ71.

وأوفدت مديريات الأمن، مجموعة من الضباط لزيارة عدد من المدارس وعقد لقاءات مع الطلبة لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى سطرها رجال الشرطة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على جهود رجال الشرطة فى حفظ الأمن، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ71 لعيد الشرطة.

وجرى خلال الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب، كما استقبلت المنشآت الشرطية المختلفة عدة زيارات من طلبة وتلاميذ المدارس للمشاركة مع رجال الشرطة الاحتفال بعيدهم.

وواصل رجال الشرطة، توزيع الورود على المواطنين بالشوارع، وكذلك كتيبات للتوعية بمخاطر المخدرات والتعريف بمحاور القاهرة.

 

 

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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طلاب المدارس والجامعات يشاركون رجال الداخلية الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 (فيديو)

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