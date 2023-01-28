الجريدة الرسمية تنشر قرارات «العدل» بإنشاء عدد من مأموريات الشهر العقاري

نشرت جريدة الوقائع المصرية "الجريدة الرسمية"، في عددها الصادر اليوم السبت 28 يناير 2023، قرارات لوزير العدل المستشار عمر مروان، بإنشاء:-

• مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بأخميم الجديدة)، الكائنة بالوحدات الإدارية أرقـام (٢،٣ ،٤ ،٥ ،٦ (بالـدور الأول بـالمبنى التجارى الإدارى منطقة خدمات شمال المدينة - تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيـق بسوهاج وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعـات العمرانيـة الجديدة أو المترتبـة عليهـا علـى النحـو المبـين بالقـانون ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 11 فبراير المقبل.

• مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالقرى السياحية بمارينا العلمين ) الكائنة المحل رقم (١ بالسوق التجارى بالمنطقة الأولـى -مركز مارينا العلمين السياحى - تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمرسى مطـروح تختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 11 فبراير المقبل.

• مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شـهر التجمـع العمرانـى الجديـد بدمياط الجديدة ) الكائنة بعمارة رقـم (٢٦ (بالمجـاورة الأولـى - الحـى الرابـع -تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمياط تختص بكافة طلبـات شـهر التـصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العم رانية الجديدة أو المترتبة عليهـا علـى النحـو المبـين بالقانون ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 11 فبراير المقبل.

• مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شـهر التجمـع العمرانـى الجديـد بالعبور الجديدة) الكائنة بالدور الأرضى بالعمارة رقم ١٥٥ إسكان اجتمـاعى بمنطقـة ٢٦٠٠ فدان - تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنها - تختص بكافة طلبات شـهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها علـى النحـو المبين بالقانون رقم ٢٧ لـسنة ٢٠١٨) المعـدل بالقـانون ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 11 فبراير المقبل.

• مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شـهر التجمـع العمرانـى الجديـد بحدائق أكتوبر) الكائنة بالدور الثانى بمبنى السوق التجارى بالمنطقة رقـم ٢٤٧ فـدان إسكان اجتماعى - تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة تختص بكافـة طلبـات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليهـا علـى النحو المبين بالقانون ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 11 فبراير المقبل.

• مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شـهر التجمـع العمرانـى الجديـد بأسوان الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان ويكون مقرهـا بـالمركز التجارى بالمدينة تختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقـانون ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 11 فبراير المقبل.

• مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شـهر التجمـع العمرانـى الجديـد بقنا الجديدة) الكائنة بالدور الثالث بمبنى السوق التجـارى الإدارى بمنطقـة الإسـكان القومى بالحى الأول بمدينة قنا الجديدة - تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيـق بقنـا - تختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 11 فبراير المقبل.

وشملت قرارات وزير العدل المنشورة في الجريدة الرسمية ما يلى:

• تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شـهر التجمـع العمرانـى الجديـد بمدينة الشر وق) الكائنة بمنطقة إسكان الشباب (الـ١٠٠ متـر ) بالعمـارة رقـم ٢٨١ بمدينة الشروق - تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة تخـتص بكافـة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة أو المترتبـة عليها على النحو المبين بالقانون.

• تعدل المادة الأولى من القرار رقم ١٢٤٢٦ لسنة ٢٠٠٩ فيما تضمنته من "إنـشاء مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية الشهر العقارى والتوثيق للشروق تتبـع مكتـب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة "لتصبح" فرع توثيق الشروق يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة" ويشمل اختصاصه المكونات الإدارية لمدينة الشروق.

جاءت القرارات سالفة الذكر بعد الاطلاع على القانون رقـم ١١٤ لـسنة ١٩٤٦ بتنظـيم الـشهر العقـارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم ٦٨ لـسنة ١٩٤٧ بـشأن التوثيـق والقـوانين المعدلـة لـه ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الـشهر العقارى والتوثيق؛ وعلى قرار وزيـر العـدل الـصادر فـى ١/١/١٩٤٧ بإنـشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها؛ وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨) المعدل بالقانون رقـم ١٧٧ لـسنة ٢٠٢٢ (فى شأن تنظيم بعض أحكام الـشهر العقـارى فـى المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة ولائحتهما التنفيذية؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة ١١ يناير 2023.