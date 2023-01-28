محافظ بورسعيد يتابع تقديم الخدمات الصحية والطبية بمستشفى الرمد التخصصى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولته التفقدية، اليوم، سير العمل في تقديم الخدمات والرعاية الصحية داخل مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، رافقه خلالها الدكتور ممدوح عبدالمجيد مدير المستشفى.

كما تفقد المحافظ عددا من الأقسام المختلفة داخل المستشفى، واطلع على انتظام الرعاية الطبية والصحية، فضلا عن توافر المستلزمات الطبية والعلاجية داخل المستشفى، وسرعة تقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما التقى المحافظ عددا من المواطنين وحرص على سؤالهم حول آرائهم في الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفى، مؤكدا أن مستشفى الرمد يشهد حاليا أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن أعمال تطوير مجمع الشفاء الطبي الذي يشمل مستشفيات الرمد والتضامن والمبره والذي سيكون أكبر مجمع لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة وإقليم القناة.



