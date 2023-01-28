السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع تقديم الخدمات الصحية والطبية بمستشفى الرمد التخصصى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولته التفقدية، اليوم، سير العمل في تقديم الخدمات والرعاية الصحية داخل مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، رافقه خلالها  الدكتور ممدوح عبدالمجيد مدير المستشفى.  

IMG-20230128-WA0045

كما تفقد المحافظ عددا من الأقسام المختلفة داخل المستشفى، واطلع على انتظام الرعاية الطبية والصحية، فضلا عن توافر المستلزمات الطبية والعلاجية داخل المستشفى، وسرعة تقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما التقى المحافظ عددا من المواطنين وحرص على سؤالهم حول آرائهم في الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفى، مؤكدا أن مستشفى الرمد يشهد حاليا أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن أعمال تطوير مجمع الشفاء الطبي الذي يشمل مستشفيات الرمد والتضامن والمبره والذي سيكون أكبر مجمع لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة وإقليم القناة. 

IMG-20230128-WA0042
IMG-20230128-WA0043
IMG-20230128-WA0044


 

اعلى مستوى التخصصى أقسام أعمال تطوير الخدمات الصحية الرعاية الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

طلاب المدارس والجامعات يشاركون رجال الداخلية الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 (فيديو)

عوض بن مبارك: جماعة الحوثى العائق الوحيد أمام إحلال السلام فى اليمن

إزالة وإيقاف 12 حالة تعد ومخالفات بناء بقرى بنى مزار فى المنيا

محافظ بورسعيد يتابع تقديم الخدمات الصحية والطبية بمستشفى الرمد التخصصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

صور

ندوة أحمد أبوالغيط فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأمسية الشعرية الأولى في معرض القاهرة للكتاب 2023

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين