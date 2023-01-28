هانى شاكر يحتفل بعيد الحب مع جمهوره بالأوبرا و8 شروط لحضور الحفل

يستعد أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر، للاحتفال مع جمهوره بعيد الحب، من خلال حفل غنائي ضخم يحييه يوم الخميس الموافق 16 فبراير المقبل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

برنامج حفل هاني شاكر بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويقدم خلاله شاكر، نخبة كبيرة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني ولاقت نجاحا ورواجا كبيرين بين الجمهور، بالإضافة إلى باقة من روائع الزمن الجميل منها: "يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك".

كما يحتفل هاني شاكر، مع جمهوره بنجاح أحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا وهي "فرق الإحساس"، وحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.

وفي سياق متصل وضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل وهي:

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية "ممنوع ارتداء الشورت".

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

وكان هاني شاكر قد شارك مؤخرًا، فى فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي أقيمت على مسارح دار الأوبرا الخمسة، وضمت 39 حفلًا، بمشاركة 99 فنانًا من 9 دول هي مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس.