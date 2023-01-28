رئيس المفوضية الأوروبية: نقدر العلاقات الاستراتيجية مع شريك بحجم وثقل مصر

قدم السفير بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، أوراق اعتماده لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث حرصت رئيسة المفوضية الأوروبية على نقل تحياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعراب عن تقدير الجانب الأوروبي للعلاقات الاستراتيجية مع شريك بحجم وثقل مصر.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على الزخم التي باتت تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مناحي التعاون ذات الاهتمام المشترك؛ الأمر الذي عكسته وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، وزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر في منتصف يونيو الماضي، والتي تم خلالها التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي واسرائيل في مجال تصدير الغاز، إلى جانب مشاركة "فون دير لاين" في أعمال مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ COP 27 إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي.

كما تم إبراز الخطوة الهامة على مسار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتمثلة في التوقيع على مذكرة التفاهم حول الهيدروجين المتجدد على هامش مؤتمر تغير المناخ COP 27.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم أنه تم التأكيد خلال اللقاء على الدور الإقليمي الحيوي الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة التي تموج بالصراعات، وكذا تعويل الاتحاد الأوروبي دائمًا على الدور المصري، كركيزة أساسية؛ للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشغل السفير بدر عبد العاطي منصب نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم ”وزارة الخارجية“ ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بين 2013 و2015، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون ”الاتحاد الأوروبي“ وغرب أوروبا والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين 2012 و2013، ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل بين 2008 و2012.

كما كان مديراً لشؤون فلسطين في ”وزارة الخارجية“ بين 2007 و2008، ومستشاراً في ”سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن“ والمسؤول عن ملفي الكونجرس والشؤون الأفريقية بين 2003 و2007، وسكرتير أول بمكتب وزير الخارجية المسؤول عن ملفي الشؤون الإفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 2001 و2003، وسكرتير ثاني بسفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، والمسؤول عن الشؤون الأفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط وإيران بين 1997 و2001، وسكرتيراً ثانياً في مكتب نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي الإقليمي بالشرق الأوسط بين 1995 و1997.

كما تولى منصب عضو الوفد المصري في مؤتمر القاهرة الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1996، وسكرتير ثالث في ”سفارة جمهورية مصر العربية في تل أبيب“ والمسؤول عن الشؤون الداخلية الإسرائيلية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 1991 و1995، وملحق في ”وزارة الخارجية“ بين 1989 و1991، وباحث في ”مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية“ في القاهرة بين 1987 و1989.

كما كان محاضراً في ”أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية“ في القاهرة عام 2003، وله عدة مقالات ومؤلفات في مجال السياسة الدولية.

حاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2003 من ”جامعة القاهرة“في مصر، وماجستير في العلاقات الدوليةعام 1996 من ”جامعة القاهرة“، وبكالوريوس في العلوم السياسية عام 1987 من الجامعة ذاتها.