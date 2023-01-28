السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز راكب بحوزته 4 قطع حشيش فى مطار القاهرة للتحريات

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالنزهة، حجز راكب مصري ضُبِط بمطار القاهرة الدولي وبحوزته 4 قطع حشيش، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، استوقف مصطفى بحر، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه. 

وقام إبراهيم حسن طلحة، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، بتكليف محمد يوسف محمد، رئيس القسم، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط "برطمان نوتيلا" بداخله ٤ قطع من جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش الراكب ذاتيًّا عثر على شريط به أقراص مخدرة.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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