وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان أعمال إنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، الأعمال الجارية لإنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمطروح.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح لشرح من اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي حول مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والتى يأتى إنشائها في إطار الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة؛ ليصبح البلاغ مميكن ويتحول من مركز القيادة للشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.

من جانبه، أوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح أن المشروع يتضمن تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف العمليات، مشيرا إلى أن المشروع القومي للشبكة الموحدة يساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال إن يهدف المشروع إلى ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية للتخطيط.