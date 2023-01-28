القوات المسلحة تشارك بجناح فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54

أقامت القوات المسلحة جناحها السنوى للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والخمسين لعام 2023، الذى يستمر حتى السادس من فبراير القادم، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى والثقافة العسكرية من خلال العديد من الإصدارات التى تسهم فى معرفة التاريخ العسكرى لدى أبناء الشعب المصرى بمختلف فئاته.

ويتضمن جناح القوات المسلحة الذى تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب لهذا العام مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، ويضم عرضًا للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام الوثائقية التى أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

كما يشتمل الجناح على العديد من إصدارات معهد اللغات ومعهد نظم المعلومات وإصدارات جهاز العمل النفسى فى مختلف المجالات النفسية، كما يتوافر بالجناح الخدمات المقدمة من إدارة التجنيد والتعبئة وإدارة النوادى والفنادق للقوات المسلحة، كما يحتوى الجناح على شاشات عرض لتوضيح إنجازات الدولة فى كل القطاعات وكذا جهود القوات المسلحة فى خدمة القطاع المدنى، بالإضافة إلى إحتواء الجناح على شاشة تفاعلية وذلك لتقديم وتسهيل الخدمات المقدمة لرواد المعرض.

وتحرص القوات المسلحة على أن يتضمن الجناح العديد من الإصدارات العسكرية المتخصصة والمعارف العامة والتاريخية، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بالعديد من العلوم الاجتماعية والبحثية المتنوعة.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والإطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وعددًا من الهدايا التذكارية والعينية .