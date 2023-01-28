السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى لقسم القلب

الأكاديمية الطبية
الأكاديمية الطبية العسكرية

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوى لقسم القلب بالقوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية فى الفترة من 25-27 من يناير الجارى.                                      

وتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية التى تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية فى مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وكذا تنظيم عدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، بالإضافة لمناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

وأجرى الخبراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم.

وعلى هامش المؤتمر، تم عقد عدد من ورش العمل لشباب الأطباء والإخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملى على نماذج العمليات وأجهزة الفحص المختلفة، بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة.

وحضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية .

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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