السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

متحدث الرئاسة: زيارة السيسى إلى أرمينيا تأتى فى ظل علاقات تاريخية بين البلدين والشعبين

جريدة الدستور

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأرمينيا الصديقة- الأولى من نوعها لرئيس مصري- تأتي في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف راضي أن الزيارة لا تقتصر فقط على الشق الرسمي وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة ساهمت من جانبها بدور هام في تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

«تراشق بالحجارة وكسر زجاج».. تفاصيل ضرب سيدة ووالدها في المقطم

«المستوردين» تعلن الإفراج عن كامل البضائع الموجودة بالموانئ: قيمتها 15.5 مليار دولار

تأجيل دعوى اعتبار الأطباء المتوفين من كورونا شهداء لـ 25 مارس

تحرير 197 محضرًا وغلق 71 منشأة دون ترخيص فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

صور

الأمسية الشعرية الأولى في معرض القاهرة للكتاب 2023

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

ندوة وثائق ومدونات لجنة تراث رواد المسرح الغنائى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين