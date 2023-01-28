متحدث الرئاسة: زيارة السيسى إلى أرمينيا تأتى فى ظل علاقات تاريخية بين البلدين والشعبين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأرمينيا الصديقة- الأولى من نوعها لرئيس مصري- تأتي في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف راضي أن الزيارة لا تقتصر فقط على الشق الرسمي وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة ساهمت من جانبها بدور هام في تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.