كاميرات جديدة لمراقبة المنازل تحذر أصحابها من السرقة والاعتداء

كشف تقرير أمريكي، عن صيحات جديدة متقدمة في كاميرات المراقبة لحماية المنازل من السرقة وتوجيه إنذارات لصاحب المنزل لتنبيهه بوجود دخلاء أو معتدين.

وتضمنت الابتكارات الجديدة في عام 2023 طرح كاميرات مثبتة في جرس المنزل ذاته ومخبأة بشكل لا يمكن ملاحظته وستكون أسهل في التركيب وأكثر ذكاءً أيضًا، ويمكن لهذا الابتكار تنبيهك بشأن الأشخاص الذين يقتربون من منزلك وحماية الطرود التي تصلك ويتم وضعها أمام المنزل، وذلك بحسب موقع "cnet" الأمريكي.

ومن بين هذه الكاميرات، كاميرا جرس الفيديو السلكية من "Arlo" وهي سهلة التركيب، ولديها ميزات تنافسية ورسوم تخزين سحابي تبدأ من 3 دولارات شهريًا فقط ومن خلال اشتراك التخزين السحابي، يمنحك جرس الباب السلكي المزود بالكاميرا الوصول إلى وظائف متقدمة، مثل تنبيهات بشأن اقتراب أشخاص أو حيوانات من المنزل أو حتى تحرك سيارتك من أمام المنزل.

كاميرا ارلو

ويتميز كاميرا "Arlo Video Doorbell"، أفضل جرس باب مزود بالفيديو بالدقة العالية لجودة الصورة وصفارة إنذار مدمجة، ويبلغ سعرها 135 دولارًا.

جوجل نيست

ومن بين الكاميرات المتقدمة "جوجل نيست" Google Nest Doorbell بتكلفة تصل إلى 180 دولارًا، ويمكن تثبيتها في جرس المنزل أو في الحوائط، وتتميز بسهولة التركيب والبث المستمر وإرسال إشعارات وتنبيهات متقدمة.

رينج برو 2

كذلك كاميرا رينج برو 2 "Ring Pro 2"، من أفضل الكاميرات التي يمكن استخدامها في مراقبة المنزل وتبلغ تكلفتها260 دولارًا، وتتميز بمجال رؤية واسع للغاية ودقة تصل إلى 1536 بكسل وجميع الأساسيات التي تريد أن يتوفر بها الجرس الذكي.