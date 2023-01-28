طفل يلفظ أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات سيارة بمدينة القرين بالشرقية

لقى طفل مصرعه، بمدينة القرين، بمحافظة الشرقية، بعد أن صدمته سيارة، وتم نقل جثته لمستشفى القرين المركزي.

حيث استقبل مستشفى القرين "أحمد.م.ال"، يبلغ من العمر 5 سنوات، مقيم عزبة الحلايفة، بمدينة القرين "جثة هامدة"، تم نقله بواسطة أهله، وتبين مصرعه بعد أن صدمته سيارة بالقرب من محل إقامته.

تم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق متصل، لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، في وقوع حادث تصادم، بطريق مدينة القرين، بمحافظة الشرقية.