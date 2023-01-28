بروين حبيب: تعلمنا الكثير من جهود صلاح فضل النقدية

أعربت الإعلامية والشاعرة البحرينية بروين حبيب عن سعادتها بالحديث عن أستاذها الراحل صلاح فضل، مؤكدة أن له الكثير من الفضل على طلابه؛ وهي منهم.

وأشارت خلال ندوة بعنوان، "صلاح فضل.. جهوده النقدية بين النظرية والتطبيق" إلى أنها تعتبر الناقد الراحل ما زال حاضرا بروحه وأناقته في التعبير والكتابة، لافتة إلى أنها أفادت كثيرا من جهوده النقدية وتعلمت من فهمه العميق للمناهج النقدية.

وأوضحت "حبيب" أن أسلوبه القريب والسهل قد قرب لطلابه البنيوية وجهود رولان بارت؛ ففي نهاية الثمانينيات التقت به في البحرين وتعلمت في قاعات الدرس منه.

وفي تقديمه للندوة، التي حضرها كل من الإعلامية البحرينية بروين حبيب، والناقد رضا عطية والإماراتي علي بن تميم، والناقدين منى طلبة ووائل فاروق، أشار الناقد أحمد مجاهد إلى أن صلاح فضل تميز بالجمع بين النظرية والتطبيق، فضلًا عن متابعته كل ما يصدر من أعمال إبداعية وقدرته الفائقة على تبسيط ما يكتب، إذ كانت لديه القدرة على تبسيط المناهج النقدية؛ ليصل بها إلى جمهور المتلقين.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.