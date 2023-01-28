الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لزيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٣٠ مارس ٢٠٢٣.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى جلسة فض المظاريف، لافتة إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ الساعه ١٢ ظهرًا.

وأعلن المهندس أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون- في وقت سابق- عن قيام شركات الزيوت البالغ عددها 6 شركات زيادة الإنتاج بواقع 10 آلاف طن شهريا لتلبية احتياجات المواطنين بمعارض "أهلًا رمضان"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف عبدالوهاب أن الاحتياطي الاستراتيجي للزيت آمن ويكفي الاحتياجات لأكثر من 6 أشهر، لافتًا إلى أن هذا الاحتياطي ساعد الدولة علي تجاوز أزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تأثيرات سلبية علي الإمداد وغلق الأسواق العالمية وبالتالي على الإتاحة والأسعار.

وأوضح أن أسعار الزيوت العالمية شهدت زيادة كبيرة، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة علي توفيره بالأسواق، فضلًا عن تحمل فروق الأسعار للتخفيف على المواطن، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح على هامش جولة لوزارة التموين بمصنع كفرالزيات التابع شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أن الدولة تطرح زجاجة الزيت 800 ملي علي بطاقات التموين بسعر 25 جنيهًا في حين أن سعرها في الأسواق يصل إلى 40 جنيهًا، أي أن الدولة تتحمل 15 جنيهًا فارق السعر لصالح المستفيدين من الدعم.

ولفت إلى أن المشكلة التي تواجهنا حاليًا هي وجود أكثر من سعر لزجاجة الزيت الأمر الذي قد يؤدي إلي تهريبه الكميات المدعمة إلي السوق السوداء.

وشدد على أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، من الشركات المنتجة والموزع، في ظل توافر احتياطي استراتيجي آمن نافيًا وجود أي مشكلة في أرصدة الزيت الخام أو الإنتاج والتوزيع.