السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بورصة الدواجن اليوم الرئيسية والعمومية| سعر البيض السبت 28-1-2023

الدواجن
الدواجن

مازال الكثير من المواطنين يبحث أسعار الفراخ البيضاء من خلال بورصة الدواجن اليوم في مصر، بجميع أنواعها في ظل اهتمام المصريين بشراء اللحوم البيضاء، مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم، سعر البيض اليوم السبت 28  يناير 2023.

ويرتفع استهلاك المصريين من الدواجن خلال شهر رمضان الكريم ويصل حجم الاستهلاك الشهري نحو 150 الف طن في حين يصل يتراوح الاستهلاك السنوي بين  1.5 - 1.8 مليون طن.

بورصة الدواجن اليوم

وفي هذه السطور نستعرض النشرة اليومية أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 28 يناير 2023، ويبلغ نصيب الفرد الواحد من اللحوم البيضاء في مصر نحو  21.5 كيلو جرام سنويًا  بحسب بيانات رسمية عن شعبة الدواجن بالغرف التجارية ويصل حجم الانتاج الداجني نحو 1.4 مليار دجاجة سنويا.

سعر الفراخ اليوم السبت 

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت بين 65 و66 جنيه للكيلو في المزرعة وبمحلات التجزئة يباع  للمستهلك النهائي بأسعار تتراوح بين 70 و71 جنيها بحسب المنطقة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم السبت

وجاءت أسعار الدواجن اليوم السبت 28 يناير كالتالي:

-سعر الفراخ اليوم السبت 28  يناير 202

-سعر الدواجن البيضاء 65 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية 

-سعر الدواجن الساسو  68 جنيها في بورصة الدواجن.

-سعر الفراخ امهات بيضاء 60 جنيها في بورصة الدواجن. 

أسعار الدواجن منير السقا

وقالت شعبة الدواجن إن في القطاع الداجني يعمل فيه نحو 2.5 مليون عامل وتضم صناعة الدواجن نحو 90 ألف منشاة منها 2000 شركة كبيرة ومتوسطة في حين يبلغ حجم الاستثمارات بهذا القطاع نحو 100 مليار جنيه سنويا

بورصة الدواجن اليوم المرشد

وسجلت أسعار كرتونة بيض المائئدة  نحو 87 جنيها للطبق الأبيض و89 جنيهًا للطبق الأحمر فى المزرعة لتباع  للمستهلك النهائي بنحو  92 جنيها للبيض الأبيض و94 جنيها للبيض الأحمر وسعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيه ويصل  إنتاج مصر من  بيض المائدة نحو14 مليار بيضة سنويا.

أسعار البط  

وتراوحت أسعار البط  بين 65 و75 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، كما تراوح  سعر الكتكوت بين  14 و17 جنيها،  تراوحت أسعار الرومى بين 75 و85 جنيها للكيلو .

أسعار الدواجن اليوم فى مصر السبت 

-أسعار الكتاكيت اليوم السبت 28  يناير 2023

 

-كتكوت أبيض من  14.25 جنيه إلى 16 جنيه.

 

-كتكوت ساسو من  11.25 جنيه إلى 16 جنيه.

 

-شركة القاهرة للدواجن 16.25 جنيه.

 

-شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 18 جنيهًا.

 

-شركة الوطنية 18 جنيهًا.

 

-شركة الفيروز 16.25 جنيه.

 

-شركة العناني 17.25 جنيه.

 

-شركة أمات 17 جنيهًا.

 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

 

-تراوح سعر كتكوت بط مولار عمر يوم بين 15 و16 جنيهًا للكتكوت.

-تراوح سعر البط فرنساوي عمر يوم بين 24 و24.50 جنيه للكتكوت.

-تراوح سعر البط مسكوفي عمر يوم بين 47 و47.25 جنيه للكتكوت.

-تراوح سعر البط مولار عمر يوم بين 31 و32.50 جنيه للكتكوت.

-تراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 6.25 و7.50 جنيه للكتكوت.

-تراوح سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين 15 و16 جنيهًا للكتكوت.

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 28 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بورصة الدواجن العمومية اليوم الجمعة 27-1-2023 في مصر

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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