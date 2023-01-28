السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مجدة الخواجة تفوز بعضوية اتحاد شمال إفريقيا لألعاب القوى

الدكتورة مجدة الخواجة
الدكتورة مجدة الخواجة

فازت الدكتورة مجدة الخواجة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، بعضوية مجلس إدارة اتحاد شمال إفريقيا لألعاب القوى.

وأقيمت انتخابات اتحاد ألعاب القوى لاتحاد شمال إفريقيا، اليوم، بدولة تونس.

ونجحت الدكتورة مجدة الخواجة في الحصول على منصب عضوية مجلس إدارة اتحاد شمال إفريقيا على مقعد المرأة بالتزكية.

وقدم الدكتور سيف شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، التهنئة للدكتورة مجدة الخواجة على فوزها بعضوية اتحاد شمال إفريقيا، مؤكدًا أن سياسة الاتحاد تهدف لتطوير اللعبة وتحقيق النتائج المميزة في كل البطولات والتواجد الدولي والقاري والإقليمي على مستوى المنافسات والإداري، وتواجد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري في المناصب الخارجية في صالح ألعاب القوى المصرية.

وعقد سيف شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، اجتماعًا اليوم مع العميد حاتم فودة، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى والمشرف العام على المنتخبات القومية، للاطمئنان على آخر استعدادات المنتخب القومي استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية لاختراق الضاحية الـ25 التي ستقام في مصر 5 فبراير المقبل في مضمار استاد القاهرة. 

حضر الاجتماع الكابتن محمد أبوأفندي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، والدكتور محمد عبدالرءوف، المدير الفني للاتحاد، الذي تمت خلاله مناقشة كل استعدادات المنتخب الأول لاختراق الضاحية، والوقوف على آخر الاستعدادات للبطولة. 

واطمأن الدكتور سيف شاهين خلال الاجتماع على حالة اللاعبين في جميع المراحل السنية التي نشارك فيها، والاطمئنان على توفير كل الإمكانيات واحتياجات اللاعبين خلال الفترة الحالية. 

ويشارك في البطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية دول السعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات والعراق واليمن وسوريا وفلسطين من قارة آسيا، وتونس والمغرب والجزائر والسودان والصومال من قارة إفريقيا بجانب مشاركة مصر.

ويستعد الاتحاد لاستضافة البطولة العربية يوم ٥ فبراير المقبل بالقاهرة.

الدكتور سيف شاهين سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى اتحاد شمال أفريقيا الدكتورة مجدة الخواجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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