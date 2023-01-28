مصرع شخص في حادث تصادم سيارتي نصف نقل وملاكي غرب إسكندرية

شهد طريق الإسكندرية مطروح بمنطقة أبو يوسف قبل مطلع كوبري ال 21 بحي العجمي غرب الإسكندرية، حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالجير الحي وسيارة ملاكي بعد انقلاب حمولة الجير على السيارة الخاصة مما تسبب في مصرع سائقها وتفحمها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ باصطدام سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي بطريق الإسكندرية مطروح قبل مطلع كوبري ال 21 ووجود متوفي بدائرة قسم الشرطة.



انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ بصحبة سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة خاصة "ملاكي" بسيارة نصف نقل محملة جير حي من الخلف مما أدى إلى انقلاب حمولتها على السيارة الخاصة واشتعال النار فيها وتفحم السيارة الملاكي وإصابة قائدها إصابات خطيرة ونقله للمستشفى وتوفي هناك.