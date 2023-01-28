السبت 28 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«جنا».. طفلة الإسماعيلية تبحث عن «مو صلاح» بمعرض الكتاب: ملهمي الشجاع

جنا طفلة الإسماعيلية
جنا طفلة الإسماعيلية

جاءت جنا يوسف، صاحبة الـ9 أعوام، من مدينة المنصورة لرؤية مجسم لاعبها المفضل وشراء المجلة الخاصة به المعروضة هذا العام في المعرض، ولرؤية المعرض ذو المساحة الكبيرة الذي يتحدث عنه أبناء محافظتها.

قالت جنا يوسف لـ"الدستور": "أول مرة أجي هنا في المعرض، على الرغم من أن اليوم كان شاق جدًا بس لما جيت المعرض كل التعب راح، وصلت الساعة 11، المعرض طلع جميل، ومكنتش متوقعة إنه يكون بالجمال دا".

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وأضافت: "لفيت المعرض كله، وروحت لكل الأماكن فيه، وجيت مخصوص عشان أجيب قصة عن ملهمي اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، فهو شجاع وشاطر ونفسي أكون زيه لمّا أكون دكتورة، وكمان أنا حبيت أجي للمعرض لأن إحنا معندناش معرض في المنصورة، وناوية أجي كل سنة، لأن كان فيه باص جايين فيه من المنصورة وكل سنة هاجي عشان أجيب اللي عايزاه من مجلات".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.

جنا يوسف محافظة المنصورة المعرض معرض القاهرة معرض القاهره الدولي للكتاب كتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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