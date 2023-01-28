مصرع مواطن وإصابة آخر إثر انقلاب دراجة نارية بالشرقية

لقي مواطن مصرعه وأُصيب آخر بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، إثر انقلاب دراجة بخارية في طريق العصلوجي - أبو الأخضر بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول مواطن، جثة هامدة، آخر، مصابًا بكدمات وجروح وكسور متعددة في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من خلال الفحص، حدوث إصابة المتوفي التي أودت بحياته وتسببت في إصابة آخر، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية (موتوسيكل) يستقلونها في طريق العصلوجي – أبوالأخضر بدائرة مركز الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصاب ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.