السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء بالضرب على فتاة «أرض الجولف»

حبس
حبس

أجلت محكمة جنح مدينة نصر، جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة "أرض الجولف"، بسبب "ركنة سيارة"، لجلسة 2 فبراير. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من فتاة تقطن في أرض الجولف، بتعرضها للضرب والاعتداء على يد جارها بسبب ركنها سيارتها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كشفت التحريات الأولية، أن المتهم اعتدى على الفتاة، عندما أقدم على ضربها بيده على أنفها، ما تسبب لها بكسر في الأنف وكدمات متفرقة في الجسد وإصابات عديدة بها، وأنها حررت محضرا بالواقعة، لتأمر النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

محكمة جنح مدينة نصر ارض الجولف فتاة ركنة سيارة

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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