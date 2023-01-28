السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة التجمهر وحيازة أسلحة بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاشتراك مع آخرين في التجمهر وحيازة أسلحة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم علي مرسي والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.


ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 13081 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين،  بنشوب مشاجرة وتجمهر بأحد شوارع القسم وحيازة أسلحة نارية بدائرة القسم.


توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين، إلى أنه على إثر تعدي المتهم "ا.ص.خ" عاطل، وآخرين مع بعضهم البعض وتم محاكمتهم ، بالتجمهر الغرض منه ترويع وتخويف وقتل من تطوله أيديهم الآثمة وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء وشوم وتوجهوا إلى تواجد المجني عليهم واستعرضوا القوة، وقتلوا شخص أثناء مشاهدته المشاجرة وتلفوا عدد من المحلات والسيارات وقاموا بتعطيل سير أحد وسائل النقل العام الترام وأطلقوا الأعيرة النارية لعدم ضبطهم من قبل قوات الشرطة، وذلك لممارستهم أعمال البلطجة والتلويح بالعنف واستخدامها من قبل المجني عليهم آخرين مما تسيببت في مقتله وإصابة ثلاثة الباقين قاصدين إزهاق أرواحهم، وذلك من خلال مشاركة المتهم في المشاركة والتجمهر مع باقي المتهمين.


وترتب على ذلك تعرض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة مستعملين القوة والعنف في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة،  قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

7 سنوات احد اخر ارتكاب جرائم آخرين اجهزة اجهزة الامن أحد شوارع اري أسلحة نارية وبيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه

رئيس الوزراء يوجه رسالة طمأنة للشعب المصرى

سقوط المتهم بالتحرش بسيدة والتعدي عليها بالضرب في الجيزة

مصرع شخص في حادث تصادم سيارتي نصف نقل وملاكي غرب إسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

صور

الأمسية الشعرية الأولى في معرض القاهرة للكتاب 2023

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

ندوة وثائق ومدونات لجنة تراث رواد المسرح الغنائى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين