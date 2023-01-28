السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة التجمهر وحيازة أسلحة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاشتراك مع آخرين في التجمهر وحيازة أسلحة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم علي مرسي والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.



ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 13081 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، بنشوب مشاجرة وتجمهر بأحد شوارع القسم وحيازة أسلحة نارية بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين، إلى أنه على إثر تعدي المتهم "ا.ص.خ" عاطل، وآخرين مع بعضهم البعض وتم محاكمتهم ، بالتجمهر الغرض منه ترويع وتخويف وقتل من تطوله أيديهم الآثمة وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء وشوم وتوجهوا إلى تواجد المجني عليهم واستعرضوا القوة، وقتلوا شخص أثناء مشاهدته المشاجرة وتلفوا عدد من المحلات والسيارات وقاموا بتعطيل سير أحد وسائل النقل العام الترام وأطلقوا الأعيرة النارية لعدم ضبطهم من قبل قوات الشرطة، وذلك لممارستهم أعمال البلطجة والتلويح بالعنف واستخدامها من قبل المجني عليهم آخرين مما تسيببت في مقتله وإصابة ثلاثة الباقين قاصدين إزهاق أرواحهم، وذلك من خلال مشاركة المتهم في المشاركة والتجمهر مع باقي المتهمين.



وترتب على ذلك تعرض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة مستعملين القوة والعنف في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.