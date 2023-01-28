هل يستطيع الزمالك كسر نحس يناير والعودة للانتصارات أمام فيوتشر؟

يسعى الزمالك لكسر حاجز النحس الذي طارده في كل المباريات التي خاضها خلال شهر يناير الجاري عندما يواجه فريق فيوتشر غدًا في الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز.

المباراة ستكون الأولى لأسامة نبيه، المدير الفني للزمالك الذي تولى المسئولية عقب رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ونبيه ليس غريبًا على الفريق، وكان ضمن الجهاز المعاون لفيريرا حتى وقت قريب ويعلم كل شيء عن الفريق ويسعى لإعادة الفريق للانتصارات بعدما خاض ست مباريات في شهر يناير الجاري لم يحقق خلالها أي فوز وفقد 13 نقطة في الدوري وخرج من بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي أمام بيراميدز لذلك اهتم نبيه بالجانب النفسي لبعض اللاعبين خاصة سيف الجزيري ومصطفى شلبي.

بدأ الزمالك مباريات شهر يناير الجاري بالخسارة أمام أسوان 1-2 يوم 2 يناير في الأسبوع الحادي عشر للدوري ثم تعادل مع الداخلية 1-1 يوم 5 يناير في الأسبوع الثاني عشر ومع الاتحاد السكندري بدون أهداف يوم 11 يناير في الأسبوع الثالث عشر ثم واجه بيراميدز يوم 16 يناير في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 وفاز بيراميدز بركلات الترجيح 4-3.

عاد الزمالك للدوري ونال هزيمة قاسية أمام الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة يوم 21 يناير في الأسبوع الرابع عشر ثم خسر أمام غزل المحلة 1-2 يوم 24 بناير في الأسبوع الخامس عشر.

في 4 من المباريات التي خاضها الزمالك في يناير الجاري تأخر الفريق وفشل في العودة حيث تأخر بهدفين أمام أسوان ثم اكتفي بتسجيل هدف واحد وهو نفس السيناريو الذي تكرر أمام غزل المحلة وفي مباراة الداخلية تأخر الزمالك بهدف ولم يسجل سوى هدف التعادل وأمام الأهلي كان التأخر بهدف ثم هدفين وثلاثة أهداف ولم يرد الفريق الأبيض ولو بهدف والمباراة الوحيدة التي تقدم فيها الزمالك كانت أمام بيراميدز الذي نجح في التعادل وهو يلعب بعشرة لاعبين وفاز بركلات الترجيح.