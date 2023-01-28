سجل لينك نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2023 أعلى معدلات بحثية عبر المنصات الإلكترونية وموقع جوجل خلال الأيام الأخيرة، وذلك تزامنا مع الأيام الأولي من اجازة منتصف العام عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي الموافق 28 يناير 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقًا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي.

لينك نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2023 بالاسم

يستطيع طلاب 2 إعدادي الاستعلام عن نتائجهم في الفصل الدراسي الأول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو موقع مديريات التربية والتعليم والتعليم بالمحافظات وذلك عقب انتهاء أعمال تصحيح أوراق اجابة الطلاب و اعتمادها رسميا وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الأول.

تحديد الفصل الدراسي والعام.

تسيجل بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تدوين المعلومات الكاملة عن المدرسة والإدارة التعليمة المقيد بها الطالب.

إدخال كتابة رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ظهور درجات الطالب في كافة المواد.

طرق الاستعلام عن نتائج طلاب 2 إعدادي 2023

يمكن معرفة درجات طلاب 2 إعدادي في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 من خلال الطرق التالية:-

الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) وبإتباع الخطوات السابق ذكرها.

الرقم الساخن المخصص لإعلان نتائج الطلاب عبر رقم الخط الأرضي 09000100 وإدخال البيانات المطلوبة.

الرقم الساخن المخصص لإعلان نتائج الطلاب عبر رقم الهاتف المحمول 5757 وإدخال البيانات المطلوبة.

وكانت قد انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية يوم الخميس الموافق 28 يناير الجاري وفقا للمخطط الزمني المعلن.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023

عقب تفعيل لينك نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2023 ومعرفة درجات الطلاب يتسأل أولياء الأمور عن موعد الفصل الدراسي الثاني والمزمع أن يبدأ يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 في كافة المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية (عربي، لغات).

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