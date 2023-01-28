مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبور القضبان بالقليوبية

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بكسر بالجمجمة وكسور متفرقة في الجسم، جراء اصطدام قطار به بالقرب من مزلقان سوق الثلاثاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، باصطدام قطار بأحد الأشخاص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من مزلقان سوق الثلاثاء بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبيّن اصطدام قطار بالمدعو "إ م ص"، 21 سنة، عامل بمحل أسماك، ومقيم المرج بمحافظة القاهرة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان سوق الثلاثاء دائرة المركز، أدي إلى وفاته إثر إصابته بكسر بالجمجمة وكسور متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.