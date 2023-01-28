السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 عمال فى انقلاب حافلة بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 10 مواطنين بإصابات متفرقة بالجسم في انقلاب حافلة عمال بطريق شرق العوينات بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

البداية بتلقي مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس عمال عند الكيلو 40 بطريق شرق العوينات بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، وهو ما أسفر عن إصابة 10 مواطنين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

حادث انقلاب عمال إصابات متفرقة المصابين العلاج اللازم الاسعافات الأولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

وجبة غذائية تسمم 6 من أسرة واحدة فى بنى سويف

سعر الدولار اليوم السبت 28-1-2023 في البنوك المصرية (تحديث)

«المركزى»: طفرة فى إجراءات حصول ذوى الهمم على الخدمات المصرفية بالبنوك

تحرير طفل مختطف بالشرقية وضبط الجناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

صور

سفير غانا بالقاهرة يزور معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

توافد الجمهور على معرض الكتاب فى ثالث أيامه

مشاهير السياسة والإعلام يشاركون في عزاء سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر

محطة تل أبيب

المزيد

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عقب الإدانة.. أول تحرك من بايدن بعد هجوم القدس الشرقية