إصابة 10 عمال فى انقلاب حافلة بأسوان

أصيب 10 مواطنين بإصابات متفرقة بالجسم في انقلاب حافلة عمال بطريق شرق العوينات بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

البداية بتلقي مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس عمال عند الكيلو 40 بطريق شرق العوينات بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، وهو ما أسفر عن إصابة 10 مواطنين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.