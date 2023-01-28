بعد توسعها فى المزارع السمكية.. الكيلو بـ17 جنيها بالوادى الجديد

تسعى الدولة للتوسع الدائم في كل المشروعات الخدمية والصناعية والزراعية للاكتفاء الذاتي من الغذاء، وعلى رأس هذه المشروعات "الاستزراع السمكي" لتحقيق جهودها لتنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء المصرى الذاتى من الأسماك حتى احتلت مصر المركز الأول إفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكى، ما أسهم بشكل كبير فى ضمان الأمن الغذائى، من خلال عمل العديد من مشروعات الثروة السمكية، والتي نجحت في محافظة الوادي الجديد ما ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، أنه بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع المستمر في تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي، والذي يسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، موضحًا أهمية الاستزراع السمكي كوسيلة فعالة وسريعة لزيادة الناتج القومي من الأسماك، وبالتالي زيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني والحد من الفجوة الغذائية السمكية، مقارنة بمصادر البروتين الأخرى من اللحوم الحمراء.

وأضاف جهاد أن مثل هذه المشروعات توفر فرص عمل حقيقية للشباب ويحقق النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لمستزرعي الأسماك نتيجة زيادة دخولهم بسبب العائد الكبير الذي تحققه مشروعات الاستزراع السمكي لأصحابها، وتبدأ أسعار الأسماك في واحات الوادي الجديد من 17 جنيها للكيلو الواحد.

وقال مدحت صالح، أحد أصحاب مزارع الأسماك بالوادي الجديد، إن هذه المشروعات تساعد في الحد من البطالة وتساعد المزارعين في توفير المياه وإمداد الزراعات بمياه تحتوي على عناصر عالية من الكالسيوم والفسفور بعد تغيير المياه الراكدة بأحواض الأسماك وري الأرض بها، مؤكدًا أنه يمكن لأي شاب القيام بعمل مشروع استزراع سمكي، سواء في الأراضي الطينية أو الأراضي الرملية، سواء أكان هذا النوع من المزارع متوسط الكثافة أم كثيف الإنتاج.

ونفذت محافظة الوادي الجديد عددا من المزارع السمكية، مثل مزرعة الشركة 55 بمركز الخارجة، والتي تنتج 16 طنًا سنويًا من الأسماك البلطي، والتي أقيمت على مساحة 900 متر، ومزرعة الطحان بمركز الخارجة، والتي تتمتع بإنتاج أنواع كثيرة من الأسماك، ومشروع الثروة السمكية بقرية القلمون بمركز الداخلة، على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومشروع استزراع سمكى بقرية الموشية، ومشروع الاستزراع السمكي بقرية الموهوب على مساحة 15 فدانًا، ومشروع الاستزراع السمكي بقرية الهنداو.