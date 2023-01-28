السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات واقعة مصرع شخص أثناء هروبه بالبساتين

جريدة الدستور

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة سقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار ووفاته وضبط المتسبب في الواقعة.

وكان تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط شخص من علو ووفاته بدائرة القسم.       

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة" مسجاة على ظهرها بالمسطح الأرضى أمام العقار محل البلاغ وبها كسور متفرقة بالجسم، وتبين قيام "أحد الأشخاص- مقيم بالعقار محل البلاغ" باصطحاب المجنى عليه لسطح العقار سكنه والتعدى عليه بالسب بدعوى قيام المجنى عليه بأعمال سحر له ولزوجته، ولدى تركه صحبة أحد الأشخاص "نجل شقيقة المتهم" أعلى سطح العقار، حاول المجنى عليه الفرار بالقفز لسطح العقار المجاور، إلا أنه لم يتمكن وسقط على المسطح الأرضى نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة سقوط أحد الأشخاص مديرية امن القاهرة قسم شرطة البساتين

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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