تحرير طفل مختطف بالشرقية وضبط الجناة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارتين (ربع نقل - ملاكى) بإختطاف نجله (سن 16) حال تواجده أسفل العقار محل سكنه، وفروا هاربين، وإتهم شخصين بأنهما وراء إرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده من خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (6 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس وقسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارتين المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة، وتحرير الطفل المختطف من مكان احتجازه بإحدى المزارع المهجورة بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.