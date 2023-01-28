السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 109 عاملين بالمنشآت الخدمية فى البحيرة للتحقيق

الحملة
الحملة

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرحمانية، بمحافظة البحيرة، برئاسة الحسيني أبوعيانة، من خلال إدارة الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية على عدد من المنشآت الخدمية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة وأجهزتها لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، والتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وأسفرت تلك الحملة عن إحالة 83 من العاملين بوحدة صحة الأسرة بعزبة الإنشا للتحقيق، و26 من العاملين بصحة الأسرة بنظارة المنيا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني، وتم تحرير المذكرات ضد المحالين للتحقيق للعرض على الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إتخاذ الإجراءات القانونية التموين والتجارة الداخلية التحفظ على المضبوطات الإجراءات القانونية الرقابة والمتابعة مواعيد العمل الرسمية نهال بلبع

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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