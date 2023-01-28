وجبة غذائية تسمم 6 من أسرة واحدة فى بنى سويف

تعرض 6 مواطنين من أسرة واحدة، صباح اليوم السبت، لتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بمدينة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول 6 مواطنين من أسرة واحدة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.