السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد يتهم حكم مباراة الديربي أمام ريال مدريد بالانحياز

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

علّق ميجيل أنخيل سانشيز مارتن، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، على هزيمة ناديه أمام ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا، مُتهمًا حكم المباراة بالتواطؤ مع النادي الملكي.

وكان فريق أتلتيكو مدريد قد تلقى هزيمة قاسية أمام غريمه ريال مدريد بنتيجة 1-3 بعد التمديد لشوطين إضافيين، في مباراة «ديربي العاصمة مدريد» التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي شهدت المباراة طرد ستيفان سافيتش، لاعب أتلتيكو مدريد.

 

الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد يتهم حكم مباراة ريال مدريد بالانحياز

وقال ميجيل أنخيل سانشيز مارتن في حوار على موقع النادي الرسمي، قائلًا: "أحترم طاقم التحكيم، وأؤمن أنهم يريدون الأفضل دائمًا، ولكن أي شخص يراقبهم من الخارج يمكنه أن يرى أن نفس الشيء يحدث دائمًا تقريبًا لسنوات".

وتابع: "لسوء الحظ ما يحدث لا يفاجئ أي شخص بعد الآن، إنه شيء واضح جدا وعليك فقط تذكر التاريخ".

وشدد: "ريال مدريد نادٍ قوي للغاية، ويحظى باهتمام كبير، لذلك أعتقد أنهم يُمارسون ضغوطًا تؤثر على الجماهير والحكام وعلى قراراتهم". 

وأكمل: "الجميع يُدرك ما ينتظرهم إذا تعرضوا للأذى؛ بسبب خطأ أو حتى بشكل صائب، فمن الشائع شن حملة ضد من يرون أنهم يلحقون الأذى بهم".

ميجيل أنخيل سانشيز مارتن، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد

 

وأضاف: "أتلتيكو مدريد لا يمكنه تغيير هذا النظام بمفرده، علينا التنافس قدر الإمكان ومواصلة العمل للحصول على قطاع أقوى وأكثر عدلًا مع جميع الأندية". 

وأكد: "لقد عانى لاعبونا من عواقب كل هذا الضغط على أرض الملعب، وهو أمر يثير غضبي مثل أي مشجع".

وأوضح: "كانت البطاقة الصفراء الثانية أمس واضحة، ولا جدال فيها، وتم تعديلها وفقًا للوائح، ولكن الحكم لم يمنح داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، الإنذار الثاني المؤدي للطرد حين كانت النتيجة 1-0 لصالحنا".

وواصل: "لقد اعتدنا على هذا النظام. نقرأ في الصحافة أو في وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام التي تسبق مباريات الديربي تتحدث عن ضرورة حماية لاعب معين من فريق معين، ولكن هل قام بحماية جريزمان أو موراتا اللذين تم ركلهما؟، هذا هو النظام".

اتلتيكو مدريد ريال مدريد كاس ملك اسبانيا ديربي الرئيس التنفيذي

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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