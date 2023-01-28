السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

انطلاق منافسات اليوم الثاني من الدوري العالمي للكاراتيه

بطولة الدوري العالمي
بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

انطلقت صباح اليوم، ثاني أيام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه ”البريمييرليج“ المقامة خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويشهد اليوم منافسات الكاتا رجال، والكوميتيه موازين -84 كجم رجال، و+84 كجم رجال، و -61 كجم سيدات، و -68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات.

وبدأ اليوم بمنافسات دوري المجموعات كاتا رجال في التاسعة صباحًا، ثم منافسات دوري المجموعات لمنافسات الكوميتيه في تمام الساعة 10.30 صباحًا، ويقام دور ربع النهائي في تمام الساعة 6.45 مساء ودور نصف النهائي في تمام الساعة 7.35 مساء على أن تنتهي منافسات اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء.

واستطاع أمس 4 لاعبين مصريين التأهل إلى نهائي البطولة، فيما تأهل 4 لاعبين اخرين للمنافسة على الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا والكوميتيه.

واللاعبون الذين تأهلوا إلى النهائي هم: محمد جابر (-60 كجم رجال)، وعبد الله عبد الجواد (-75 كجم رجال)، وريم سلامة (-50 كجم سيدات)، وسلمى حسن (-55 كجم سيدات).

فيما تأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية كل من: آية هشام (كاتا سيدات)، وكريم أبو عطا (-60 كجم رجال)، ونغم ياسر (-50 كجم سيدات)، وأحلام حمدي (-55 كجم سيدات).

وتقام البطولة بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 58 دولة.

وافتتح البطولة أمس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور انطونيو سبيونس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بحضور السيد السفير اوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر، والمهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والسيد الدكتور إبراهيم القناص، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، والسيد البشير الشريف، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط، والسيد سليمان جي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

محمد الدهراوي الدهراوي رئيس الإتحاد المصري هيروشي سفير اليابان البريمييرليج

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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