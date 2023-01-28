برلماني: صناعة التمويل متناهي الصغر عصب التنمية الاقتصادية

شدد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أمين شؤون المجالس المحلية بحزب «مستقبل وطن»، على ضرورة دعم صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر وتشجيع المؤسسات العاملة بها، موضحًا أن هذه الصناعة هي عصب التنمية الاقتصادية في أي دولة، وهناك الكثير من النماذج من دول العالم استطاع اقتصادها أن يتخطى جميع أزماته بفضل هذه الصناعة.

وأضاف القطامي، في بيانٍ له اليوم، أن صناعة التمويل متناهي الصغر لها العديد من المميزات على رأسها مكافحة الفقر بالإدماج المالي والعمل على التمكين الاقتصادي للفئات الأقل دخلًا، وذلك من خلال مساعدتهم في القيام بمشروعاتهم الصغيرة بما يحقق لهم أرباحًا وفي ذات الوقت يصب في صالح الاقتصاد المصري.

وعن زيادة أعداد المستفيدين، أكد القطامي، أن هناك طفرة في أعداد المستفيدين في صناعة التمويل متناهي الصغر وإقبال كبير من المواطنين الأقل دخلًا، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لهذه الصناعة.

واختتم عضو مجلس النواب، بالإشادة بالنهضة التي يشهدها الاقتصاد المصري وذلك على الرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن مصر نجحت في تخطي العديد من الأزمات بفضل القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.