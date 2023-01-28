الرئيس السيسى ونظيره الأذرى يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين فى عدة مجالات

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف، بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسي بباكو.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي والرئيس الأذري شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في مجالات الثقافة، والموارد المائية، وبين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد الأذرية.

وأعقب ذلك انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين.