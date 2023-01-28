السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى ونظيره الأذرى يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين فى عدة مجالات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف، بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسي بباكو.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي والرئيس الأذري شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في مجالات الثقافة، والموارد المائية، وبين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد الأذرية.

وأعقب ذلك انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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