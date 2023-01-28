5 مصابين فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وشهد طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، عند مدخل قرية قلمشاة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.