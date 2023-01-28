بدء استكمال إعادة محاكمة 10 متهمين في «فض اعتصام رابعة»

بدأت منذ قليل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم السبت، جلسة نظر إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.