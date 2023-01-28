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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يدعو الطلاب والخريجين للمشاركة في «دعم مشروعات الاتصالات»

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية الذي تدعمه وزارة الاتصالات يُعد فرصة كبيرة لجميع الطلاب والخريجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس؛ لأنه يساعد على تحويل المشروعات البحثية ومشروعات التخرج إلى واقع فعلى ملموس، مما يساهم في دعم البحث العلمي والباحثين، فالتمويل والدعم المالي من أهم معوقات تطبيق الأبحاث العلمية التي تحتاج إلى توافر الإمكانيات المادية.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن مبادرة دعم التعاون البحثي «إيتيدا» صممت لدعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC وهو عباره برنامج دعم مشاريع التخرج ضمن مشاريع طلبة الجامعات لطلاب السنة الأخيرة والمسجلين في كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي.​​​

كما ألقى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الضوء على المنح التي تقدمها وزارة الاتصالات ممثله فى مراكز إبداع مصر الرقمية، تتمثل في برنامج دعم مشاريع التخرج للكليات الفنية والعلمية، وبرنامج دعم المشاريع البحثية لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين.

فيما أفادت الدكتورة ياسمين محمد حسن مدير مركز إبداع مصر الرقمي CREATIVA بالجامعة أن البرنامج يهدف إلى دعم مشروعات تخرج طلاب الفرقة النهائية بكليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي والحاسبات والمصرية الصينية والمشاريع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أنه سيتم عقد ندوة تعريفية أونلاين للإعلان عن المنح وكيفية التقديم وذلك يوم الأربعاء 1 فبراير الساعة 7 مساءاً يحاضر بها الدكتور عمرو صفوت مدير قسم التعاون الأكاديمي للتكنولوجيا المعلومات (ITAC).

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