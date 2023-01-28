أسعار اللحوم بالأسواق اليوم السبت

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارًا ملحوظًا، اليوم السبت.

وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-1-2023 فى الأسواق

اللحوم الضاني تراوحت بين 200 و245 جنيها.

الكبدة البلدي تراوحت بين 190 و220 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الضأن تراوحت بين 210 و230 جنيهات للكيلو.

اللحوم الجملي تبدأ من 170 جنيهًا للكيلو.

السجق البلدي تراوحت بين 170 و180 جنيهًا للكيلو.

الاستيك والبفتيك تراوحت بين 180 و200 جنيهًا للكيلو.

عرق التربيانكو تراوحت بين 200 و230 جنيهًا للكيلو.

اللحوم المفرومة تراوحت بين 160 و200 جنيه للكيلو.

كباب الحلة من 200 لـ 260 جنيها.

أسعار اللحوم المستوردة:

كيلو اللحم البرازيلي تراوحت بين 140 و170 جنيهًا.

كيلو الكبدة المستوردة تراوحت بين 120 و150 جنيهًا.

وحسب بيانات وزارة الزراعة، يصل حجم استهلاك مصر من اللحوم الحمراء نحو أكثر من مليون طن سنويا، يتم استيراد 47 % منها، 53 % علي المزارع بالسوق المحلي، وتنقسم اللحوم المستوردة الي عجول حية بنحو 300 ألف طن سنويا والباقي لحوم مجمدة بالإضافة إلى إنتاج 530 ألف طن محليا.

وأشار تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في مصر بلغت 53% عام 2021، ومتوسط نصـيب الفرد 8.3 كجم مقـابل 7.2 كجم عام 2020 ، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن والطيور 98.1 ٪ عام 2021، ومتوسط نصـيب الفرد 15.55 كجم مقـابل 13.9 كجم عام 2020.