الأنبا بيمن عن أسقف نجع حمادي: تعب كثيرا من أجل الكنيسة

قال الأنبا بيمن خلال كلمته في قداس أربعين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والذي يقام حاليًا في دير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي: قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يرسل تعزياته إلى الإيبارشية وشعب الإيبارشية ودائمًا الصلاة من أجلكم، كما ارسل الأنبا موسي، أسقف عام الشباب برقية تعزية في رحيل حبيبه الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، بالإضافة إلى أنه قام عدد من الأساقفة بإيفاد من ينوب عنهم لحضور صلاة الأربعين لرحيل الأنبا كيرلس، منهم الأنبا يواقيم أسقف أسنا وأرمنت والأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا تكلا أسقف دشنا، بالإضافة إلى دير الرزيقات بقنا.

وتابع الأنبا بيمن خلال كلمته في أربعين أسقف نجع حمادي: أنني اعرف الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي منذ الطفولة في منفلوط، فعندما كننا اطفالاً كان دائمًا الافتقاد لنا وكننا نذهب ونحن اطفال إلى الكنيسة لحضور خدمة مدارس الاحد، وعندما أصبحنا في سن الشباب أسس سيدنا خدمة الشباب، واسس اجتماع للشباب بمنفلوط، وكان ملتزمَا بافتقاد الشباب.

مضيفًا: أنني اعرف سيدنا الانبا كيرلس منذ الطفولة وطفولتنا في منفلوط، واعرف كم هو تعب في الخدمة وخدمة الكنيسة، فكان سيدنا يخدم خدمة الدياكونية وهي خدمة القري، فالانبا كيرلس خادم منذ نعومه اظافره ثم ذهب للدير ورسم راهبًا، ثم رسم اسقفًا لنجع حمادي.

وتابع: أن إيبارشية نجع حمادي كانت تتبع أربعة ايبارشيات، فكانت تتبع إيبارشية البلينا و إيبارشية قنا و إيبارشية جرجا و إيبارشية الاقصر، وهو عرف كيف يتعامل مع الاربعة السياسات والنماذج المختلفين جيدًا رغم الأختلاف لكي يصبحوا إيبارشية واحدة، كان تعزيته الوحيده مذبح الله فكان دائمًا يصلي ويطرح قضيته امام مذبح الله و كان يخدم الجميع بحب ولطف، وكان يفقتد ابناءه في كل مكان و كان دائم التعمير، فإنه عمر كنائس الايبارشية واكبر دليل على عمار الايبارشية هو دير الانبا بضابا بنجع حمادي، من دير صغير جعله ديرًا كبيرًا الكل يتحاكي عنه.

وأكد أن الأنبا كيرلس تعب كثيرا من أجل الكنيسة، وخدمة شعب الإيبارشية، فلقد حقًا جاهد جاهد الحسن.

وتابع مطران نقادة خلال كلمته: وأنه اشهد انه خلال نياحة سيدنا الانبا كيرلس في 22 ديسمبر الماضي، واقامة العزاء بدير الانبا بضابا لمده يومين والعزاء بكنيسة مارجرجس هيلوبوليس لقد توافد الالاف من محبي سيدنا الأنبا كيرلس من المسلمين والمسيحين ومن المدن القربية من الايبارشية سواء خلال ايام العزاء والجنازة بنجع حمادي او في القاهرة، فخلال إقامة العزاء بنجع حمادي توافد الالاف من الشيوخ على مدار ايام العزاء لتقديم العزاء لنا وهكذا خلال إقامة العزاء بكنيسة مارجرجس هيلوبوليس فانه حقًا كان محبًا من الجميع.

وترأس الأنبا ويصا، مطران البلينا، والأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق باسيوط، والأنبا يؤانس اسقف اسيوط، والأنبا بيمن مطران نقادة، والأنبا مرقوريوس اسقف جرجا، اليوم السبت، صلوات أربعين على رحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي.

وتشهد صلوات الأربعين حضور مكثف وموسع من شعب وكهنة وشمامسة الإيبارشية، إلى جانب حضور موسع من أساقفة الإيبارشيات المختلفة وكهنة الإيبارشيات المختلفة.

ويقيم دير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، صباح اليوم السبت، صلوات أربعين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، بمشاركة واسعه من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى أبرزهم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص وعضو لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والمعروف بالمحرق، والانبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط إلى جانب لفيف من الاساقفة والمطارنة والكهنة.

ووفقًا لمصادر كنسية لـ«الدستور»، فإنه خلال حفل التأبين سيعرض فيلمً تسجيلي عن الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، إلى جانب احتمالية حضور محافظ قنا حفل التأبين.