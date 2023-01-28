كبسولة مشعة مفقودة تهدد أستراليا.. واستمرار أعمال البحث للعثور عليها

شهدت أجزاء من ولاية أستراليا الغربية حالة تأهب للخطر الإشعاعي، اليوم السبت، بعد أن قالت السلطات إن كبسولة مشعة تستخدم في التعدين فُقدت في أثناء نقلها إلى بيرث عاصمة الولاية.

وأصدرت السلطات في أكبر ولاية أسترالية تحذيرا أمس الجمعة من "خطر مادة مشعة" في عدة مناطق، بينها بيرث.

وقالت إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ إن الكبسولة الفضية الصغيرة التي تحتوي على “السيزيوم 137” ضاعت أثناء النقل من شمال نيومان، وهي بلدة صغيرة في منطقة كيمبرلي النائية، إلى الضواحي الشمالية الشرقية لبيرث.

وأوضحت الإدارة "تستخدم المادة داخل أجهزة القياس في عمليات التعدين. ويمكن أن يسبب التعرض لهذه المادة حروقا أو مرضا إشعاعيا".

وقالت وكالة الصحة بالولاية إن الكبسولة فقدت أثناء نقلها في شاحنة من منجم إلى منشأة تخزين في بيرث. وتبعد نيومان نحو 1200 كيلومتر شمال شرقي بيرث.

وأفادت السلطات أن الشاحنة غادرت الموقع في 12 يناير لكن لم يُعثر على الكبسولة المفقودة حتى الأسبوع الماضي فتم تنبيه أجهزة الطوارئ.

وأفادت أنباء أن الكبسولة من منجم تابع لمجموعة ريو تينتو.

خطورة الكبسولة الإشعاعية

وقال آندرو روبرتسون، كبير مسؤولي الصحة في ولاية أستراليا الغربية، إن الكبسولة إذا بقيت بالقرب من الجسم يمكن أن تسبب أحمرار الجلد والحروق الإشعاعية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "إذا تم التعرض لها لفترة طويلة بما يكفي فقد تحدث بعض الآثار الحادة، التي تشمل تأثيرات على جهاز المناعة".

وأردف قائلا إنه يعتقد أن اهتزاز الشاحنة تسبب في تفكك الجهاز وخروج الكبسولة منه.