فتى الشاشة الأول ..عماد حمدي أفلس وأصيب بالعمى

اليوم 28 يناير، بصادف ذكرى وفاة فتى الشاشة الأول عماد حمدي، والذي دخل الوسط الفني بقوة، وفرض اسمه على الجمهور، ليجدوا فيه نموذجًا للمواطن المصري البسيط.

عماد حمدي فارق عالمنا يوم 28 يناير عام 1984، تاركًا خلفه مشوار حافل بالفن والإبداع وصل لأكثر من 200 عمل سينمائي.

أفضل ممثل

عماد حمدي كان دائما الممثل المميز، فهو أول من حصد جائزة "أفضل ممثل" من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأولى عام 1976، عن دوره في فيلم "المذنبون"، ليكون أول من دخل التاريح بهذه الجائزة.

زيجات عماد حمدي

وقعت الكثير من النساء في شباك عماد حمدي نظرا لامتلاكه شخصية مميزة عن غيره من نجوم جيله، ليتزوج أربع مرات، المرة الأولى من الراقصة حورية محمد، ثم تزوج فتحية شريف، وأنجب منها ابنه "نادر"، وتزوج للمرة الثالثة من الفنانة شادية، وكان يكبرها بحوالي 20 عامًا، وانفصلا بعد 3 سنوات، وآخر زيجاته كانت من الفنانة نادية الجندي، الذي يكبرها بحوالي 25 عامًا، والتي أنجب منها ابنه هشام.

توأم عماد حمدي

عماد حمدي كان له توأم اسمه "عبد الرحمن" يتطابق الشبه بينهما إلى حد كبير، وهذا ما أوقعهما في مشاكل كثيرة.

الإفلاس

بعدما توجه عماد حمدى للإنتاج السينمائى، تعرض للإفلاس بسبب عدم حصوله على أى إيرادات من الفيلم الذى أنتجه لزوجته السابقة الفنانة نادية الجندى "بمبة كشر".

إصابته بالعمى

بعد تعرض عماد حمدي للإفلاس، عاش ما تبقى من عمره فى منزل زوجته الأولى فتحية شريف وابنهما نادر، وبعد وفاتها دخل فى حالة اكتئاب شديدة، لكن وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن أصابه بحزن أكبر وكان السبب فى إصابته بالعمى، فزادت إصابته بالعمى من حالة الاكتئاب والحزن التي كانت عنده بسبب الإفلاس، فتوفى بسبب أزمة قلبية حادة عام 1984، بعدما ظل نحو 3 سنوات حبيس بيته لا يخرج منه.

ومن أبرز أعمال عماد حمدي "الواجب، من غير وداع، البيت الكبير، عايدة، بعد الوداع، ليت الشباب، غرام بدوية، السجينة رقم 17، شمشون الجبار".