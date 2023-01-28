نيوكاسل يعلن تمديد عقد كيران تريبيير حتى 2025

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، رسميًا، تمديد تعاقده مع المدافع كيران تريبيير، لمدة موسمين إضافيين، ليبقى اللاعب مع الفريق حتى صيف عام 2025، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

ومن جانبه، عبر تريبيير، عن سعادته بتمديد عقده مع نيوكاسل يونايتد، مشيرًا إلى أن رغبته في مساعدة النادي على تحقيق الإنجازات.

وقال تريبيير، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"أنا سعيد للغاية لأنني مددت عقدي هنا. لدي الكثير من الشكر للمدير والمالكين والمشجعين وزملائي في الفريق".

وأضاف:"عندما وصلت إلى هنا لأول مرة ، جعلوني أشعر بالترحاب وأريد مساعدة النادي على تحقيق أشياء عظيمة. إنها لحظة إيجابية لنا نحن اللاعبين في النادي وليس هناك مكان أفضل أن أكون فيه".

ومن جانبه، قال إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد:"إنها مكافأة مناسبة للموسم الذي حصل عليه. لقد كان رائعًا داخل وخارج الملعب، وأظهر قيادة حقيقية في لحظة صعبة عندما وصل لأول مرة، وهو الآن متفوق في فريق هذا جيد."

وأضاف "لا يمكنني الثناء عليه بما فيه الكفاية لكل شيء قدمه للنادي".

وقدم الظهير الأيمن البالغ من العمر 32 عامًا ، والذي انضم إلى لنيوكاسل قادمًا من أتلتيكو مدريد في يناير 2022، مستويات رائعة لكتيبة المدرب إدي هاو هذا الموسم، بعد أن ساعد الفريق في تحقيق رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بخوضه 15 مباراة بدون هزيمة.

وساعد تريبيير في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في 16 مباراة، في جميع المسابقات خلال موسم 2022/23 ، بما في ذلك 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل ست تمريرات حاسمة حتى الآن هذا الموسم، بالإضافة إلى تسجيل هدف لا ينسى من ركلة حرة مباشرة، خلال تعادل نيوكاسل يونايتد مع مانشستر سيتي 3-3 في سانت جيمس بارك في أغسطس.