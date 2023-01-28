شهدت أسعار البترول العالمية، استقرار الأسعار على مكاسب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني، في ظل دعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب على النفط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا حتى بلغ 87.66 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا إلى 81.22 دولار للبرميل.

يأتي هذا في ظل انخفاض عدد الإصابات الشديدة بمرض كوفيد-19 في الصين لـ 72 في المئة، بينما انخفض عدد المصابين في المستشفيات 79 في المئة، وتشير هذه الأرقام إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى الوضع الطبيعي، الأمر الذي يعزز توقعات بتعافي الطلب على النفط.

استقرار أسعار البترول على مكاسب طفيفة وخام برنت يرتفع 30 سنتا

وفي سياق منفصل عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار زيارته الحالية للأردن، جلسة مباحثات مع نظيره الأردنى الدكتور صالح الخرابشة بحثا خلالها الاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين طبقاً والآليات التي تحافظ على أمن الطاقة في كليهما، وخطط واستراتيجيات الحكومتين في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز الطبيعي، كما بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في كلا البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة مما يعظم المردود الاقتصادي على البلدين الشقيقين.

وعقب المباحثات شهد الوزيران توقيع اتفاق تنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعي لمدينة القُويرة الصناعية في العقبة الأردنية، بحضور نايف الفايز رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث وقع الاتفاق المهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعى وحسين الصفدى الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة.