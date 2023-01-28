اليوم.. محاكمة سامر المدني وآخرين بتهمة الخطف وهتك العرض

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة المتهم سامر المدني مغني المهرجانات الشهير واثنين آخرين، بتهمة الخطف وهتك العرض والضرب، وحيازة سلاح أبيض وعصا خشبية «شومة».

وكانت ربة منزل قد اتهمت مطرب المهرجانات سامر المدني، بالاعتداء على شقيقها واحتجازه، بمشاركة والده، وذكرت أنها تزوجت من والد المطرب سرا، وأن خلافات بسبب الزواج أدت إلى اعتداء المطرب ووالده على شقيقها أمام مسكنهما بالطالبية.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من ربة منزل، اتهمت فيه المطرب سامر المدني ووالده بالاعتداء على شقيقها وتصويره خلال الاعتداء عليه.

وذكرت مقدمة البلاغ أنها تزوجت من والد المطرب سرا، وأن خلافات بينهما بسبب الزواج أدت إلى اعتداء المطرب ووالده على شقيقها أمام مسكنهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المطرب ووالده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.