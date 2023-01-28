اليوم.. عرض أولى حلقات «مهلة أخيرة» ضمن «في كل أسبوع حكاية»

تبدأ قناة "CBC" في الثامنة من مساء اليوم السبت، عرض أولى حلقات الحكاية الخامسة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم "مهلة أخيرة"، بعد انتهاء الحكاية الرابعة باسم “الزيارة” الأربعاء الماضي.

تفاصيل حكاية مهلة أخيرة

الحكاية من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وناهد رشدي وعزت زين ولبنى ونس وميشيل مساك وأشرف طلبة، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام.

تدور الأحداث حول الخلافات الزوجية وأخذ فرصة من أجل إصلاح المشاكل، من خلال شخصية "دنيا" التي تشارك زوجها "حسن" في سوبر ماركت كبير بالمعادي. ونتيجة للخلافات بينهما يقرران تأجيل الطلاق وأخذ مهلة لنهاية شهر رمضان، ثم الطلاق بعدها.

وتسرد أحداث حكاية مهلة أخيرة حول تعرض داليا مصطفى للعنف الأسري من زوجها نور محمود وتطلب الطلاق، وخلال الأحداث يطلب مهلة أخيرة من أجل إعادة تصحيح الأوضاع، والحكاية الجديدة من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.