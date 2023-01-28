السبت 28 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اليوم.. بعثة الأهلى تطير إلى المغرب للمشاركة فى مونديال الأندية

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تغادر بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، القاهرة في الخامسة مساء اليوم السبت، متوجهة إلى المغرب على متن طائرة خاصة.
وسيبدأ الأهلي، الذي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في التاريخ، مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا في المباراة الافتتاحية يوم 1 فبراير المقبل.
واختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين التي تشارك في البطولة، وتضم 25 لاعبًا، رغم أن لوائح البطولة تنص على 23 لاعبًا تحسبًا لأي إصابات قبل مباراة الافتتاح أمام أوكلاند سيتي أو التعاقد مع مهاجم أجنبي. 
وكشف مصدر مسئول أن كولر بالتنسيق مع لجنة التخطيط اختار القائمة التي تضم كلًا من: محمد الشناوي- علي لطفي- حمزة علاء في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع: محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمود متولي- علي معلول- خالد عبدالفتاح- محمد هاني. وفي خط الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- مروان عطية- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- برونو سافيو- محمد مجدي أفشة- أحمد عبدالقادر- محمد الضاوي كريستو.  وفي خط الهجوم: محمد شريف- شادي حسين- بيرسي تاو- محمود كهربا.
أما في حال تم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فسيتم الدفع به بدلًا من ياسر إبراهيم أو أحد لاعبي خط الهجوم، وبذلك فإن الأقرب للخروج من قائمة الأهلي التي سيتم استدعاؤها إلى كأس العالم للأندية هم أيمن أشرف ورامي ربيعة، إضافة إلى رأفت خليل وكريم الدبيس ومحمد مغربي ومصطفى سعد ميسي.
ويأتي التفكير في استبدال المهاجم الأجنبي الجديد بياسر إبراهيم بسبب قدرة خالد عبدالفتاح على شغل مركز قلب الدفاع بجانب قدرته على اللقب كظهير أيمن، ما يجعله خيارًا متاحًا.

واستبعد كريم فؤاد وأكرم توفيق ومصطفى شوبير من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية؛ بسبب الإصابة الطويلة التي لحقت بهم.

بعثة الاهلى محمود الخطيب مونديال الاندية المغرب السويسري مارسيل كولر رامى ربيعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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