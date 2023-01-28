السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح اليوم، عن رفضها التام واستنكارها الشديد الهجوم الذي شهدته القدس الشرقية، أمس الجمعة، الذي أودى بحياة 7 أشخاص، وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدةً إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين.

وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذى يزيد الوضعين السياسى والإنسانى تأزما، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام.

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وتقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وتصاعدت حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث وقعت عملية إطلاق نار بمحيط كنيس يهودي في مستوطنة «النبي يعقوب» بمدينة القدس المحتلة، أمس الجمعة، وأسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين، واستشهاد المنفذ الفلسطيني. 

وتأتي العملية بعد يوم من عملية اقتحام مخيم جنين، التى نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة. 

القدس مصر مصر تحذر إسرائيل النبي يعقوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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