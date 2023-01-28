منظمة أمريكية: مصر لاعب رئيسي في مبادرة «الحزام والطريق»

قالت منظمة “arab center dc” الأمريكية غير الربحية ومقرها واشنطن، ان مصر والصين تجمعها شراكة استراتيجية ذو منافع متبادلة، و ان مصر لاعب رئيسي في مبادرة الحزام والطريق وقناة السويس ممر حيويً لطريق الحرير .

شراكة مصر الاستراتيجية مع الصين



وقالت المنظمة: في 8 ديسمبر 2022 ، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الصيني ، الرئيس شي جين بينغ ، على هامش القمة الصينية العربية الافتتاحية في المملكة العربية السعودية. وخلال اجتماعهما ، تعهد الزعيمان بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI).

وبشكل عام شهدت العلاقة بين مصر والصين نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة ، تميزت بالتطور السريع في العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية.

كما تحتل مصر موقعًا استراتيجيًا داخل مبادرة الحزام والطريق ، والتي لديها القدرة على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة.

خلفية تاريخية للعلاقات المصرية الصينية

وقالت المنظمة: تتمتع مصر والصين بتاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية ، يعود تاريخه إلى الخمسينيات من القرن الماضي.

كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في عام 1956. وبعد ذلك بوقت قصير ، قدمت الصين لمصر 4.5 مليون دولار كمساعدات خلال أزمة السويس بعد أن هاجمتها المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل في أعقاب الرئيس السابق. قرار جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس.

خلال الستينيات ، كانت العلاقات بين البلدين جيدة من خلال عضويتهم في حركة عدم الانحياز. كما وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة والتعاون الثقافي والتنمية العلمية والتكنولوجية. ومن الملاحظ أيضًا أنه خلال الثورة الثقافية الصينية (1966-1976) ، لم تكن القاهرة من بين العواصم العربية التي سحبت الصين سفرائها منها ، وهو مؤشر على الطبيعة الخاصة للعلاقة بين البلدين.

علاقة تعاون استراتيجي

وقالت المنظمة انه في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، أقامت مصر والصين علاقة تعاون استراتيجي من خلال التوقيع على بيان مشترك. كان هذا بمثابة تحسن كبير في العلاقات الثنائية ومهد الطريق لزيادة الاستثمار الصيني في مصر.

حيث . شاركت الشركات الصينية في مجموعة من مشاريع البنية التحتية في البلاد و ترافقت الزيارات والتبادلات المختلفة رفيعة المستوى مع اتفاقيات متنامية حول التعاون التجاري والاقتصادي تجسد رغبة الجانبين في تعميق العلاقات بينهما.

قفزة في العلاقات الثنائية

وشهدت العلاقة بين مصر والصين توسعًا ملحوظًا خلال العقد الماضي من خلال تعميق مشاركتهما من خلال مجموعة من المبادرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية.

يمثل هذا محوراً استراتيجياً لمصر لتنويع شراكاتها الخارجية وتقليل اعتمادها على الحلفاء الغربيين التقليديين ، كما ان افتتح برنامج الطاقة الشمسية المركزة حقبة جديدة من العلاقات الثنائية المعززة بين البلدين، كما زار السيسي الصين عدة مرات.

وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والمستثمرين لمصر. استثمرت الشركات الصينية مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية في مصر ، مثل إنشاء عاصمة إدارية جديدة ، وكذلك محطات توليد الكهرباء والمناطق الصناعية. كما وقع البلدان عدة اتفاقيات لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات الطاقة والزراعة والتصنيع.

واستحوذت مصر على حوالي 28.5 مليار دولار من الاستثمارات الصينية بين عامي 2018 و 2019 ، مما يجعلها أكبر متلقي للاستثمارات الصينية في العالم العربي. خلقت هذه الاستثمارات ما يقرب من 24000 فرصة عمل في البلاد.

مصر لاعب رئيسي في مبادرة الحزام والطريق

وقالت المنظمة: ينبغي النظر إلى حرص الصين على تعزيز علاقاتها مع مصر من منظور مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة.

لان مصر ، الواقعة في الطرف الشمالي الشرقي من أفريقيا ، تعمل كبوابة مهمة للقارة الأفريقية ، وقناة السويس هي ممر مائي حيوي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر والمحيط الهندي كما يوفر عدد سكان مصر الكبير الذي يزيد عن 100 مليون شخص قاعدة استهلاكية كبيرة للسلع الصينية. ليس من المستغرب أن استثمرت الصين بكثافة في العديد من مشاريع البنية التحتية المرتبطة مباشرة بمبادرة الحزام والطريق.

على سبيل المثال ، تعتبر منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بالسويس (SETC-Zone) التي تم إنشاؤها في عام 2008 ، المشروع الرئيسي الذي يخدم بشكل كبير مبادرة الحزام والطريق نظرًا لموقعها وقدراتها اللوجستية.

تعد منطقة SETC مركزًا رئيسيًا للمنتجات الصينية، وتضم حوالي 102 شركة صينية ، و 1.2 مليار دولار من الاستثمارات الأمريكية ، و 30 ألف وظيفة جديدة ، وأكثر من 2.5 مليار دولار في المبيعات ، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين.

علاوة على ذلك، كان التعاون بين مصر والصين في الصناعة البحرية جانبًا مهمًا من علاقتهما الثنائية في السنوات الأخيرة.

وتعد قناة السويس المصرية مكونًا حيويًا لطريق الحرير البحري الصيني، وهي جزء إستراتيجي من مبادرة الحزام والطريق. أدى تسهيل القناة للتجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا إلى تحفيز التعاون الثنائي في التجارة البحرية، والخدمات اللوجستية ، وتطوير البنية التحتية.