بث مباشر.. قداس ذكرى أربعين رحيل الأنبا كيرلس

يترأس الأنبا ويصا، مطران البلينا، والأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق باسيوط، والأنبا يؤانس اسقف اسيوط، والأنبا بيمن مطران نقادة، والأنبا مرقوريوس اسقف جرجا، اليوم السبت، صلوات أربعين على رحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي.

وتشهد صلوات الأربعين حضور مكثف وموسع من شعب وكهنة وشمامسة الإيبارشية، إلى جانب حضور موسع من أساقفة الإيبارشيات المختلفة وكهنة الإيبارشيات المختلفة.

ويقيم دير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، صباح اليوم السبت، صلوات أربعين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، بمشاركة واسعه من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى أبرزهم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص وعضو لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والمعروف بالمحرق، والانبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط إلى جانب لفيف من الاساقفة والمطارنة والكهنة.

ووفقًا لمصادر كنسية لـ«الدستور»، فإنه خلال حفل التأبين سيعرض فيلمً تسجيلي عن الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، إلى جانب احتمالية حضور محافظ قنا حفل التأبين.