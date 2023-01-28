السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رويترز: اليابان تدرس تخفيف القيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية

الصادرات
الصادرات

 تدرس اليابان، تخفيف القيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية، في ظل سعي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول لتحسين العلاقات الثنائية وسط أجواء أمنية متوترة في شرق آسيا.

 

وقالت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر حكومية صحيفة "سانكي" السبت: إن طوكيو ستقرر ما إذا كانت ستخفف القيود على شحن المواد عالية التقنية والتي فرضتها في 2019 بسبب النزاع المتعلق بالعمل القسري للعمال الكوريين في اليابان في زمن الحرب، ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه الدول المجاورة سلسلة من المحادثات بهدف حل هذا النزاع.

 

اقتصاد اليابان يدخل مرحلة الركود ومخاوف من «كوارث مالية»

كشف تقرير آسيوي، أن وضع الاقتصاد في اليابان وصل إلى "الحضيض" بعد أن كانت ثالث أقوى اقتصاد في العالم، وسط انتقادات لطريقة تعامل الحكومة اليابانية مع تداعيات الأزمة.

 

 

اليابان تخفيف القيود الصادرات كوريا الجنوبية رويترز

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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